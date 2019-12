BROADCOM: de bons résultats 2019 et des prévisions en ligne en 2020

(AOF) - Broadcom a enregistré un chiffre d'affaire en nette hausse. Ainsi, au quatrième trimestre, celui-ci a grimpé de 6% pour atteindre 5,78 milliards de dollars, et de 8% à 22,6 milliards de dollars l'ensemble de l'exercice 2019. Son EBITDA ajusté s'établit à 12,58 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, et le bénéfice par action trimestriel à 3,25 dollars, progressant de 23%. Pour 2020, le fabricant de semi-conducteurs table sur une chiffre d'affaires de 24,5 à 25,5 milliards de dollars contre un consensus à 23,9 milliards, et un EBITDA de 13,5 à 14 milliards, en ligne avec les prévisions

JPMorgan a relevé son objectif de cours sur Broadcom à 380 dollars contre 350 dollars auparavant.