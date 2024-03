Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Broadcom: croissance de 6% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 11:57









(CercleFinance.com) - Broadcom a publié jeudi soir un BPA non-GAAP en croissance de 6,4% à 10,99 dollars et un EBITDA ajusté en hausse de 26% à 7,16 milliards de dollars au titre de son premier trimestre comptable, pour des revenus accrus de 34% à près de 12 milliards.



Le groupe explique que l'acquisition de VMware a accéléré la croissance des revenus de son segment logiciels d'infrastructure, tandis que le développement de l'intelligence artificielle a stimulé la croissance de son segment semi-conducteurs.



Pour l'ensemble de son exercice 2023-24 (clos début novembre prochain), Broadcom confirme anticiper une marge d'EBITDA de l'ordre de 60%, pour des revenus projetés aux environs de 50 milliards de dollars.





