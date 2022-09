Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Broadcom: croissance de 40% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Broadcom a publié jeudi soir un BPA dilué ajusté (non-GAAP) de 9,73 dollars pour son troisième trimestre comptable, en croissance de près de 40% en comparaison annuelle, et un EBITDA ajusté de 5,38 milliards, en progression de plus de 30%.



A 8,46 milliards de dollars, le chiffre d'affaires a augmenté de 25%, croissance 'stimulée par une forte demande dans le cloud, les fournisseurs de services et les entreprises', selon Hock Tan, le CEO du groupe de produits logiciels pour semi-conducteurs.



S'attendant à ce que la forte demande sur ses marchés finaux se poursuive sur son quatrième trimestre, il anticipe pour cette période des revenus en hausse de 20% à environ 8,9 milliards de dollars, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajusté de l'ordre de 63%.





Valeurs associées BROADCOM NASDAQ -1.42%