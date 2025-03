Broadcom, Costco, HP... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Broadcom

Enfin une bonne nouvelle pour le secteur technologique après les sanctions infligées à Nvidia et à Marvell : la publication trimestrielle de Broadcom a été bien accueillie hier soir. Au premier trimestre, clos début février, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a réalisé un bénéfice net de 5,5 milliards de dollars, soit 1,14 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,325 milliard de dollars, ou 28 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,60 dollar, dépassant les attentes de 10 cents.

Costco

Costco décline de 1,2% en avant-Bourse alors que le distributeur a fait état d'un bénéfice par action inférieur aux attentes au deuxième trimestre : 4,02 dollars contre 4,10 attendus. Les revenus de 63,7 milliards de dollars sont ressortis légèrement supérieurs aux prévisions tandis que les ventes à comparable ont progressé de 6,8%, une performance meilleure que prévu. Le groupe souffre de la hausse du coût des marchandises et des nouvelles mesures douanières.

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise est attendu en forte baisse après avoir présenté des perspectives plus faibles que prévu. Au premier trimestre, clos fin janvier, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a généré un bénéfice net de 627 millions de dollars, soit 44 cents par action, contre un bénéfice net de 387 millions de dollars ou 29 cents par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 49 cents, soit 1 cent sous le consensus.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (JNJ) a pris la décision d'interrompre le programme de développement de phase 3 Ventura évaluant son produit aticaprant comme traitement d'appoint du trouble dépressif majeur en raison d'une efficacité insuffisante dans la population de patients cible. Le laboratoire précise cependant que les données ont confirmé que l'aticaprant est sûr et bien toléré, et qu'aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié. JNJ explorera de futures opportunités de développement en vue d'acquisitions dans d'autres domaines où les besoins non satisfaits sont importants.

Walgreens Boots Alliance (WBA)

Walgreens Boots Alliance (WBA) est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé avoir conclu un accord définitif en vue de son rachat par une entité affiliée à Sycamore Partners une société de capital-investissement spécialisée dans les secteur du commerce de détail, de la consommation et de la distribution. La valeur totale de la transaction pourra atteindre 23,7 milliards de dollars. Les actionnaires de WBA recevront 11,45 dollars par action en espèces à la clôture de la transaction et jusqu'à 3 dollars par action issus des participations de WBA dans VillageMD.