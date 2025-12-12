Broadcom chute, les pressions sur les marges s'ajoutant aux craintes liées à la rémunération de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les commentaires des analystes)

Les actions de Broadcom AVGO.O ont chuté de près de 5 % avant l'ouverture du marché vendredi après que le fabricant de puces ait déclaré que ses marges diminueraient en raison d'une plus grande proportion de revenus provenant de l'IA, ce qui ajoute aux inquiétudes concernant les retombées de l'IA.

L'optimisme des investisseurs à l'égard de cette technologie naissante s'est récemment refroidi en raison des inquiétudes suscitées par la bulle spéculative, ce qui a entraîné la perte de centaines de milliards de dollars en valeur boursière depuis la fin du mois d'octobre.

Pour ajouter aux inquiétudes, les dépenses massives d'Oracle

ORCL.N et les faibles prévisions ont alimenté les doutes sur la rapidité avec laquelle les grands paris sur l'IA seront rentables, ce qui a déclenché une chute des valeurs technologiques au cours de la session précédente.

"Pour l'instant, les intentions de dépenses semblent encore si importantes pour beaucoup, qu'il est prématuré d'appuyer sur le bouton de panique", a déclaré Ben Reitzes, analyste chez Melius Research.

Les marges de Broadcom seront affectées tout au long de l'année par la répartition des revenus entre l'infrastructure, les logiciels et les semi-conducteurs, alors que la société dispose d'un carnet de commandes de 73 milliards de dollars qu'elle prévoit d'expédier au cours des 18 prochains mois.

"Nous attribuons le repli aux commentaires sur la dilution des marges brutes des puces d'intelligence artificielle. Nous ne sommes pas inquiets à ce sujet, étant donné que ces puces augmentent les marges d'exploitation", ont déclaré les analystes de Morningstar.

Broadcom a bénéficié d'une forte demande pour ses puces personnalisées dans le cadre d'une construction majeure de centres de données, s'assurant une position croissante dans une industrie dirigée par Nvidia NVDA.O , avec son action augmentant de près de 75 % cette année.

Le fabricant de puces a affiché un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations et a prévu un chiffre d'affaires d'environ 19,1 milliards de dollars pour le premier trimestre, supérieur aux attentes de 18,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Broadcom travaille avec des fournisseurs de cloud hyperscale tels que Google GOOGL.O et Meta Platforms META.O pour concevoir et fabriquer les processeurs, offrant une alternative clé aux unités de traitement graphique de Nvidia.

Les grands fournisseurs américains de services en nuage devraient dépenser plus de 400 milliards de dollars pour l'IA cette année afin de construire les centres de données nécessaires pour prendre en charge des services tels que ChatGPT et Gemini.