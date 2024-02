Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Broadcom: cession de la division EUC à KKR information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - La société d'investissement KKR annonce la signature d'un accord définitif avec Broadcom pour l'acquisition de sa division End-User Computing (EUC), dans le cadre d'une transaction valorisée à environ quatre milliards de dollars.



Cette division deviendra une société autonome, 'avec un meilleur accès au capital de croissance et une orientation stratégique dédiée à l'autonomisation des clients et des partenaires du monde entier avec des solutions innovantes d'espace de travail numérique'.



KKR réalise son investissement principalement par le biais de son North America Fund XIII. La transaction devrait être finalisée en 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires.





