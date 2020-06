Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Broadcom : BPA trimestriel en ligne avec les attentes Cercle Finance • 05/06/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - Broadcom a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 5,14 dollars au titre de son deuxième trimestre 2019-20, en baisse de 1% en comparaison annuelle et pleinement en ligne avec l'estimation moyenne des analystes. Toujours en données ajustées, le fournisseur de produits semi-conducteurs basé à San Jose (Californie) a amélioré son EBITDA de 3% à 3,21 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires en croissance de 4% à 5,74 milliards. Sur la base des conditions et tendances d'activité actuelles, Broadcom anticipe pour son troisième trimestre comptable un EBITDA ajusté de 3,22 milliards, à plus ou moins 75 millions, et un chiffre d'affaires de 5,75 milliards, à plus ou moins 150 millions.

Valeurs associées BROADCOM NASDAQ -0.21%