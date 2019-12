Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Broadcom : BPA trimestriel conforme aux attentes Cercle Finance • 13/12/2019 à 10:24









(CercleFinance.com) - Broadcom a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 5,39 dollars au titre de son dernier trimestre 2018-19, en baisse de près de 8% en comparaison annuelle et ne dépassant que d'un cent le consensus de marché. Toujours en données ajustées, le fournisseur de produits semi-conducteurs basé à San Jose a amélioré sa marge brute de 1,5 point à 69,9%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 6,1% à plus de 5,78 milliards de dollars. Affichant sur l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA ajusté de 21,29 dollars et des revenus en croissance de 8% à 22,6 milliards, Broadcom anticipe pour 2019-20 un chiffre d'affaires de 25 milliards, à plus ou moins 500 millions près.

Valeurs associées BROADCOM NASDAQ -3.89%