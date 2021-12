Broadcom affiche une performance trimestrielle solide

(AOF) - Le fabricant de semi-conducteurs et éditeur de logiciels d'infrastructure Broadcom a dévoilé des profits et des objectifs supérieurs aux attentes. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, le groupe a réalisé un bénéfice net de 1,989 milliard de dollars, soit 4,45 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,324 milliard de dollars, ou 2,93 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 7,81 dollars, soit 7 cents de mieux que le consensus.

Les ventes de Broadcom ont, elles, progressé de 15% à 7,407 milliards de dollars alors que le marché visait 7,36 milliards.

Au premier trimestre, le fournisseur de circuits intégrés destinés aux appareils de communication vise un chiffre d'affaires d'environ 7,6 milliards de dollars, supérieur aux anticipations de Wall Street : 7,26 milliards de dollars.

Ultime bonne nouvelle, le groupe technologique a dévoilé un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Electronique professionnel : marché sous tension

D’après le WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), le marché mondial des semi-conducteurs devrait même croître de 8,4% en 2021 pour un marché sous tension extrême.

Excellentes perspectives

Alors que la demande augmente plus vite que la croissance mondiale, l’offre est, elle, très limitée. Trois acteurs dominent le secteur (le taïwanais TSMC, l’américain Intel et le coréen Samsung) alors qu'ils étaient plus de vingt en 2002. Les analystes prévoient qu'ils ne seront plus que deux à partir de 2023. Les Etats-Unis ne représentent plus que 12% de la production mondiale selon la Semiconductor Industry Association. Quant à l'Europe, elle ne pèse que 7%. Elle ambitionne de produire 20% des semi-conducteurs dans le monde d'ici à 2030. Seize pays, dont la France et l'Allemagne, vont s'unir pour développer les capacités de production.

TSMC (la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) est très bien positionné pour profiter de l'arrivée de la 5G et des objets connectés. « Fondeur », elle ne vend aucune puce sous sa marque, mais produit les composants pour le compte d'autres acteurs.