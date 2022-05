Broadcom: accord pour l'acquisition de VMware information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 13:38

(CercleFinance.com) - Broadcom fait part d'un accord pour l'acquisition de VMware dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions qui valorise VMware à environ 61 milliards de dollars, sur la base du cours de clôture des actions Broadcom le 25 mai.



Après la clôture de la transaction, Broadcom Software changera de nom et opérera sous le nom de VMware, en intégrant les solutions logicielles d'infrastructure et de sécurité existantes de Broadcom dans le cadre d'un portefeuille VMware élargi.



'Le nouveau VMware, dans le cadre de Broadcom, pourra offrir aux entreprises clientes un plus grand choix et une plus grande flexibilité pour relever les défis les plus complexes de l'infrastructure informatique', explique-t-il.



La transaction devrait ajouter environ 8,5 milliards de dollars d'EBITDA pro forma dans les trois ans suivant la clôture. Soumise aux approbations réglementaires et autres conditions habituelles, elle devrait être finalisée au cours de l'exercice 2022-23 de Broadcom.