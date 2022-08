British Airways va de nouveau supprimer des vols cet hiver

De plus, Heathrow ayant décidé de prolonger son plafond d'accueil de passagers à 100 000 voyageurs par jour pour éviter d'être submergé en raison du manque de personnel d'assistance en escale, le pavillon britannique va rayer de son planning de vol 629 voyages aller-retour jusqu'au 29 octobre.

Cet été, les compagnies aériennes européennes ont dû faire face à d'importantes pénuries de personnel. British Airways a été parmi les plus touchées après avoir licencié 10 000 travailleurs au plus fort de la pandémie de Covid, souligne Bloomberg. Le transporteur a été contraint d'offrir à certains membres du personnel une augmentation de 13% dans le cadre d'un accord avec les syndicats qui a écarté la menace d'une grève.

(AOF) - Le transporteur aérien British Airways a annoncé son intention de réviser son offre de vols dans les prochains mois. Les problèmes liés au manque de personnel et aux restrictions prolongées de son hub londonien continuent d'handicaper la filiale d'IAG. Cet été, la compagnie aérienne britannique avait déjà dû revoir à la baisse (- 13%) son offre de transports. Cet hiver, il est question de supprimer 5 000 vols, rapporte Bloomberg.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.