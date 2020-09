Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client British Airways obligée de prendre des mesures drastiques pour survivre-DG Reuters • 16/09/2020 à 13:50









par Sarah Young LONDRES, 16 septembre (Reuters) - British Airways est contrainte de prendre toutes les mesures possibles pour traverser l'hiver, la peur de voler pendant la pandémie de coronavirus ayant détruit tout espoir d'un retour rapide à la normale, a déclaré mercredi le directeur général de la compagnie britannique. Devant une commission parlementaire, Alex Cruz a déclaré que le transporteur aérien ne fonctionnait plus qu'à 25-30% de ses capacités, ce qui l'a obligé à supprimer des milliers d'emplois. "C'est la pire crise que British Airways a traversée en 100 ans d'histoire", a-t-il ajouté. "Nous luttons toujours pour notre propre survie." "Nous prenons toutes les mesures possibles pour nous assurer que nous pourrons passer l'hiver. Nous n'attendons pas le retour de nos passagers dans un avenir proche. Tous les commentaires que nous recevons (...) indiquent toujours un lent processus de reprise." Fortement critiquée par les responsables politiques et les syndicats pour avoir licencié 13.000 personnes et renégocié les contrats d'un grand nombre de ses employés, British Airways a affirmé qu'elle n'avait pas le choix alors qu'elle consomme 20 millions de livres (22 millions d'euros) par jour. Elle met ainsi à rude épreuve les finances de sa maison-mère IAG ICAG.L , qui cherche actuellement à lever 2,74 milliards d'euros auprès des actionnaires. Alex Cruz a par ailleurs réduit son propre salaire d'environ un tiers. "Nous restons préoccupés par l'évolution de la saison hivernale", a commenté le DG de British Airways, ajoutant que le retour des passagers était entravé par les changements réguliers des règles de quarantaine et par l'absence d'un système de dépistage dans les aéroports. (Version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.