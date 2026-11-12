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Bristol Myers va regrouper ses équipes scientifiques et cliniques au sein d'une nouvelle structure de R&D
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 13:41

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Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé jeudi qu'elle regrouperait ses équipes d'expertise scientifique et clinique au sein d'un département de recherche et développement de bout en bout, placé sous la direction de l'actuel directeur médical Cristian Massacesi, à compter du 1er janvier 2027.

L'actuel directeur de la recherche, Robert Plenge, quittera ses fonctions en mars 2027, une fois la transition achevée.

  • « Le regroupement de la recherche et du développement au sein d’une seule et même organisation constitue une étape importante dans nos efforts visant à positionner BMS pour une croissance à long terme », a déclaré le directeur général Christopher Boerner.

  • Les analystes suivent de près le pipeline de développement de médicaments de Bristol à la recherche d’indices sur sa croissance

  • « Sous la direction de Cristian, cette nouvelle structure permettra de mieux relier notre expertise scientifique et clinique au sein de la R&D, d’accélérer la prise de décision et, à terme, d’améliorer la mise en œuvre de notre portefeuille », a déclaré M. Boerner

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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