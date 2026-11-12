Bristol Myers va regrouper ses équipes scientifiques et cliniques au sein d'une nouvelle structure de R&D

Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé jeudi qu'elle regrouperait ses équipes d'expertise scientifique et clinique au sein d'un département de recherche et développement de bout en bout, placé sous la direction de l'actuel directeur médical Cristian Massacesi, à compter du 1er janvier 2027.
L'actuel directeur de la recherche, Robert Plenge, quittera ses fonctions en mars 2027, une fois la transition achevée.
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« Le regroupement de la recherche et du développement au sein d’une seule et même organisation constitue une étape importante dans nos efforts visant à positionner BMS pour une croissance à long terme », a déclaré le directeur général Christopher Boerner.
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Les analystes suivent de près le pipeline de développement de médicaments de Bristol à la recherche d’indices sur sa croissance
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« Sous la direction de Cristian, cette nouvelle structure permettra de mieux relier notre expertise scientifique et clinique au sein de la R&D, d’accélérer la prise de décision et, à terme, d’améliorer la mise en œuvre de notre portefeuille », a déclaré M. Boerner
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