Bristol Myers va regrouper ses équipes scientifiques et cliniques au sein d'une nouvelle structure de R&D

Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé jeudi qu'elle regrouperait ses équipes d'expertise scientifique et clinique au sein d'un département de recherche et développement de bout en bout, placé sous la direction de l'actuel directeur médical Cristian Massacesi, à compter du 1er janvier 2027.

L'actuel directeur de la recherche, Robert Plenge, quittera ses fonctions en mars 2027, une fois la transition achevée.