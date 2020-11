Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers : une approbation de la Commission européenne Cercle Finance • 06/11/2020 à 13:48









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a reçu l'approbation de la Commission européenne pour l'Opdivo (nivolumab) plus Yervoy (ipilimumab) avec deux cycles de chimiothérapie pour le traitement de première ligne du cancer du poumon non à petites cellules métastatique. Cette approbation est basée sur les résultats de l'essai CheckMate -9LA de phase 3 montrant une survie globale supérieure chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique, indépendamment de l'expression de la PD-L1 ou de l'histologie de la tumeur. La décision de la Commission européenne marque la première fois qu'une double immunothérapie avec chimiothérapie limitée est approuvée pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules dans l'UE. Les combinaisons à base d'Opdivo plus Yervoy sont désormais indiquées dans l'UE pour trois types de cancer avancé différents : le cancer du poumon non à petites cellules, le mélanome et le carcinome rénal.

Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE 0.00%