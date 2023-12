Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers: un examen prioritaire obtenu pour Opdivo information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 13:28









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce avoir obtenu de la FDA un statut d'examen prioritaire concernant Opdivo, associé à une chimiothérapie à base de cisplatine, pour le traitement de première ligne d'adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique.



Cette décision se fonde sur les résultats de l'essai de phase III CheckMate -901, montrant une amélioration significative de la survie par rapport à l'association gemcitabine et cisplatine chez les patients éligibles au cisplatine souffrant de cette maladie.



La FDA des États-Unis a fixé sa date cible de décision au 5 avril prochain. S'il est approuvé, ce régime à base d'Opdivo serait la première combinaison d'immunothérapie et de chimiothérapie approuvée pour cette population de patients aux États-Unis.





