Bristol Myers: succès de l'OPA sur RayzeBio

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce le succès de son offre publique d'achat (OPA) visant les actions RayzeBio, pour un prix d'achat de 62,50 dollars par action, soit environ 4,1 milliards de dollars, OPA qui a expiré cette nuit.



Equiniti Trust Company, le dépositaire de l'offre, a informé qu'à la date d'expiration, environ 53.052.499 actions ont été valablement déposées, soit environ 86% des actions ordinaires émises et en circulation de RayzeBio.



Les parties s'attendent à ce que la transaction soit conclue le 26 février, peu de temps après l'acceptation de toutes les actions ordinaires valablement déposées et non valablement retirées conformément à l'offre.





