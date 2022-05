Bristol Myers Squibb et AbbVie ne sont plus dans le portefeuille de Berkshire Hathaway

(AOF) - La société Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett a éliminé ses positions dans Bristol Myers Squibb Co et AbbVie Inc. au premier trimestre, selon le document 13-F déposé lundi par la société. Berkshire a également augmenté ses participations dans Occidental Petroleum et Chevron, comme cela avait été annoncé. Elle a par ailleurs réduit sa position dans Verizon Communications de 157,4 millions d'actions à 1,4 million.