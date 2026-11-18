A l'occasion de la conférence CTAD (Clinical Trials on Alzheimer's Disease) à Boston, le laboratoire pharmaceutique américain a présenté les premières données cliniques préliminaires d'un programme de phase 3, évaluant le traitement KarXT (xanoméline et chlorure de trospium) chez des patients atteints de psychose associée à la maladie d'Alzheimer.

Dans l'étude Adept-1, sur 320 participants recrutés au moment de l'analyse, 273 (85,3%) ont achevé la période initiale de 12 semaines. Les patients traités par KarXT ont enregistré une réduction moyenne de 12 points sur l'échelle NPI-C H D évaluant les hallucinations et les délires (pour un score initial de 14,4), ainsi qu'une baisse moyenne de 1,9 point sur l'échelle de sévérité clinique globale CGI-S (contre 4,5 à l'inclusion). Des événements indésirables apparus sous traitement (TEAE) ont été signalés chez 56,6% des patients (dont 5% de cas graves), n'entraînant un arrêt du traitement que chez 4,4% d'entre eux.

Dans l'étude d'extension Adept-3, sur 401 participants inclus, 273 (68,1%) ont mené à terme les 52 semaines de traitement. KarXT a maintenu une bonne tolérance sur le long terme, avec un taux d'abandon lié aux événements indésirables limité à 4,7%. Une poursuite de l'amélioration des symptômes a également été observée, marquée par une réduction moyenne de 5,1 points sur l'échelle NPI-C H D (à partir d'une base de 8,9) et de 0,8 point sur le score CGI-S (à partir d'une base de 3,4).

La direction de Bristol Myers Squibb a jugé ces données encourageantes avant la publication des résultats des périodes en double aveugle du programme Adept.