Bristol-Myers Squibb : collaboration avec Voluntis

(CercleFinance.com) - Voluntis et Bristol-Myers Squibb annoncent une collaboration pour créer et étudier des solutions thérapeutiques digitales qui permettront la gestion des symptômes des patients atteints de cancer et le suivi à distance par les professionnels de santé.

'L'application intégrera des algorithmes fondés sur la preuve clinique et destinés à fournir aux patients des recommandations en temps réel pour l'autogestion des symptômes liés à leur traitement', expliquent-ils.

Les partenaires étudieront également comment la solution pourrait permettre une communication plus efficace entre les patients et leur équipe soignante, le suivi des symptômes et la personnalisation des soins de support.