Bristol Myers Squibb: bons résultats dans le carcinome rénal

14/02/2023

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb et Exelixis ont annoncé aujourd'hui les résultats d'un suivi de trois ans de l'essai de phase 3 CheckMate -9ER, démontrant des avantages durables en termes de survie et de taux de réponse avec l'association d'Opdivo (nivolumab) et de CABOMETYX (cabozantinib) par rapport au sunitinib dans le traitement du carcinome avancé des cellules rénales (RCC).



De plus, une analyse des biomarqueurs a montré que les améliorations de la survie médiane sans progression et de la survie globale étaient maintenues avec l'association d'Opdivo et de CABOMETYX, indépendamment du statut PD-L1.



Ces résultats feront l'objet d'une présentation orale et d'une présentation par affiches lors du symposium 2023 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) du 16 au 18 février 2023.



'Il reste nécessaire de disposer d'options thérapeutiques capables de prolonger durablement la survie des patients atteints d'un carcinome rénal métastatique, en particulier pour ceux classés à haut risque', a déclaré Mauricio Burotto, directeur médical du centre de recherche clinique.