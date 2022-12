Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers Squibb: augmente son dividende information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 13:32









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé hier soir que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,57 $ par action sur les actions ordinaires de la société d'une valeur nominale de 0,10 $. Le dividende est payable le 1er février 2023 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 6 janvier 2023.



Ce dividende trimestriel représente une augmentation de 5,6 % par rapport au taux de dividende trimestriel de l'année dernière (0,54 $ par action).



À ce taux de dividende trimestriel, sous réserve de la révision trimestrielle normale par le conseil d'administration, le taux de dividende annuel pour l'exercice 2023 est de 2,28 $ par action.



Il s'agit du quatorzième exercice consécutif au cours duquel la société a augmenté son dividende et du 91e exercice consécutif au cours duquel la société a versé un dividende.



En outre, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,50 $ par action sur les actions privilégiées convertibles de 2,00 $ de la société, payable le 1er mars 2023 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 janvier 2023.





