Bristol-Myers Squibb : a finalisé l'acquisition de Celgene

(CercleFinance.com) - Le groupe biopharmaceutique américain Bristol-Myers Squibb annonce avoir finalisé l'acquisition de la société de biotechnologie Celgene, ayant obtenu l'approbation réglementaire de toutes les autorités gouvernementales concernées. Aux termes de la fusion, les actionnaires de Celgene ont reçu pour chacune de leurs actions une action Bristol-Myers, 50 dollars en espèces et un certificat de valeur conditionnelle (CVR) négociable, ce qui leur permettra de recevoir un paiement de 9 dollars en espèces si certains jalons sont atteints. Bristol-Myers Squibb avait annoncé pour la première fois son intention d'acquérir Celgene en janvier 2019. L'opération a coûté environ 74 milliards de dollars.

Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE +1.01%