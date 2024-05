Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: sollicite l'EMA pour le cancer colorectal information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 14:56









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb fait savoir que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a validé sa demande concernant Opdivo (nivolumab) + Yervoy (ipilimumab) en tant que traitement de première intention des patients adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique avec une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H) ou une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN (dMMR),

L'EMA a accepté d'étudier cette demande et va donc débuter son processus d'examen centralisé.



' Nous sommes impatients de travailler avec l'Agence européenne des médicaments pour discuter de l'introduction de la combinaison de double immunothérapie Opdivo et Yervoy chez les patients atteints de CCRm MSI-H/dMMR à travers l'Europe', a commenté Dana Walker, responsable du programme mondial sur les cancers gastro-intestinaux et génito-urinaires chez Bristol Myers Squibb.





Valeurs associées KKR & CO NYSE +1.91%