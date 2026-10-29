Bristol Myers revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, mais abaisse son bénéfice par action en raison d'une charge exceptionnelle

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(Correction ponctuelle au paragraphe 2: le montant passe de 60 centimes à 58 centimes)

* Les prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 ont été revues à la hausse, passant de 49,75 milliards à 50,25 milliards de dollars

* Les prévisions de bénéfice par action (BPA) pour 2026 ont été revues à la baisse, passant de 6,35 $ à 6,55 $ par action, charge comprise

* Le chiffre d'affaires du troisième trimestre progresse de 7 % pour atteindre 13,1 milliards de dollars

par Deena Beasley

Bristol Myers Squibb BMY.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, invoquant les ventes soutenues de ses nouveaux médicaments, mais a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action pour 2026 en raison d’une charge importante liée à une acquisition.

Le laboratoire pharmaceutique américain a déclaré s'attendre désormais à un bénéfice ajusté par action compris entre 6,35 et 6,55 dollars en 2026, pour un chiffre d'affaires de 49,75 à 50,25 milliards de dollars. Ces chiffres sont à comparer à ses estimations précédentes, qui tablaient sur un bénéfice par action de 6,75 à 7,00 dollars et un chiffre d'affaires de 49 à 50 milliards de dollars. La société a enregistré une charge de 58 cents au cours du trimestre.

Selon les données de LSEG, les analystes de Wall Street tablaient en moyenne sur un bénéfice par action de 6,49 dollars pour l’ensemble de l’année, pour un chiffre d’affaires de 49,89 milliards de dollars.

L'action de la société a progressé de 2,3 % en pré-ouverture.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 7 % pour atteindre 13,1 milliards de dollars, dépassant les 12,75 milliards de dollars prévus par les analystes. Le bénéfice trimestriel ajusté s’est établi à 1,35 dollar par action, dépassant également les attentes de Wall Street qui s’élevaient à 1,14 dollar.

“Nous avons enregistré de solides performances commerciales avec les médicaments dont nous disposons aujourd’hui, et nous avons également réalisé de réels progrès concernant les produits à venir dans notre portefeuille”, a déclaré Adam Lenkowsky, directeur de la commercialisation de la société, lors d’une interview.

Bristol Myers a indiqué que les ventes de ses médicaments les plus récents au troisième trimestre avaient augmenté de 12 % par rapport à l’année précédente, grâce notamment à la hausse des ventes de produits tels que Breyanzi, un traitement par cellules thérapeutiques contre le cancer, et Reblozyl, un médicament contre l’anémie.

Les ventes d’Opdivo, une immunothérapie anticancéreuse administrée par perfusion, ont reculé de 6 % par rapport à l’année précédente pour s’établir à 2,37 milliards de dollars, tandis que celles de Qvantig, une nouvelle version sous-cutanée du même médicament, ont plus que triplé pour atteindre 334 millions de dollars.

La société a indiqué que les ventes trimestrielles de ses médicaments “traditionnels” avaient progressé de 1 % au total, avec notamment une hausse de 25 % des ventes de l’anticoagulant Eliquis, qu’elle commercialise en partenariat avec Pfizer

PFE.N .

Lenkowsky a déclaré que Bristol collaborait avec la FDA dans le but de reprendre le recrutement pour les essais cliniques de sa thérapie cellulaire expérimentale, le zolacabtagene autoleucel, dans le traitement des maladies auto-immunes, début 2027.

En septembre, la société avait décidé de suspendre volontairement ces études afin d’examiner les données de sécurité, après que Novartis NOVN.S eut interrompu huit essais cliniques portant sur sa thérapie cellulaire expérimentale à la suite du décès de trois patients.

La semaine dernière, Bristol a révélé le décès d’un patient participant à un essai clinique de cette thérapie cellulaire destinée au traitement des formes récurrentes ou progressives de sclérose en plaques.