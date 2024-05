Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: résultats positifs dans le psoriasis information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 16:56









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui de nouveaux résultats sur quatre ans concernant l'extension d'un essai portant sur le Sotyktu (deucravacitinib) chez des patients adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère.



' Les données [...] continuent de renforcer le potentiel du Sotyktuen tant que norme de soins oraux pour les personnes vivant avec un psoriasis en plaques modéré à sévère ', a déclaré Alyssa Johnsen, MD, PhD, vice-président principal et responsable du développement clinique, immunologie, maladies cardiovasculaires et neurosciences, Bristol Myers Squibb.



Après quatre ans de traitement continu, les réponses à la semaine 208 pour l'indice de zone et de gravité du psoriasis (PASI) 75 et 90 étaient respectivement de 71,7 % et 47,5 %, et de 57,2 % pour l'évaluation globale statique du médecin (sPGA) 0/1 (clair/presque clair), indique le laboratoire.







