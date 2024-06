Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: résultats positifs dans le cancer du foie information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 14:36









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb présente les résultats d'un essai de phase III évaluant l'association d'Opdivo (nivolumab) + Yervoy (ipilimumab) par rapport au lenvatinib ou au sorafenib comme traitement de première ligne pour le carcinome hépatocellulaire non résécable.



Les résultats ont montré 'une amélioration significative de la survie globale, du taux de réponse objective et de la réponse complète avec Opdivo + Yervoy', souligne le laboratoire qui ajoute que ce protocole a également réduit le risque de détérioration des symptômes.



Selon Peter R. Galle, M.D., de l'Université Medical Center, Mainz, 'ces données confirment l'efficacité de la combinaison de nivolumab + ipilimumab et la capacité à prolonger la survie, ce qui est très encourageant.'





