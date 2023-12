Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers: résultats positifs autour du Breyanzi information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 10:41









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a dévoilé des résultats d'analyse d'une étude de phase 2 (Transcend FL) évaluant Breyanzi ( lisocabtagene maraleucel, liso-cel) chez les patients atteints d'un lymphome folliculaire (FL) en rechute ou réfractaire.



De plus, la société a présenté les données à long terme de l'étude (Transcend CLL) évaluant Breyanzi chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) en rechute ou réfractaire ou de petite leucémie lymphoïde (SLL) avec un suivi de 24 mois.



Selon la laboratoire, ces études ont démontré les avantages cliniques de Breyanzi comme traitement de deuxième intention dans le lymphome folliculaire à haut risque et dans la leucémie lymphoïde chronique récidivante ou réfractaire



Bristol Myers Squibb fait ainsi savoir que les résultats de Transcend FL seront discutés avec les autorités sanitaires et qu'une demande de licence supplémentaire pour les produits biologiques pour Breyanzi dans la LLC récidivante ou réfractaire, basée sur les résultats de Transcend CLL, est actuellement en cours d'examen par la Food and Drug Administration des États-Unis avec une date d'action cible fixée au 14 mars 2024.





