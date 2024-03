Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: résultats concluants pour Opdivo + Yervoy information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 12:43









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui qu'un essai de phase 3 évaluant Opdivo (nivolumab) + Yervoy (ipilimumab) comme traitement de première intention des patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé a atteint son critère d'évaluation principal d'amélioration de la survie globale (SG).



L'association Opdivo + Yervoy a démontré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la SG par rapport au sorafenib ou au lenvatinib.



' Le bénéfice global en termes de survie démontré par l'association Opdivo + Yervoy dans l'essai démontre son potentiel d'amélioration des résultats par rapport aux options de traitement bien établies', a commenté Dana Walker, vice-présidente et responsable du programme mondial pour les cancers gastro-intestinaux et génito-urinaires, Bristol Myers Squibb.



La société réalisera une évaluation complète des données et travaillera avec les enquêteurs pour partager les résultats avec la communauté scientifique lors d'une prochaine conférence médicale, ainsi qu'en discutera avec les autorités sanitaires.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE +0.41%