Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: résultat positif dans la sclérose en plaques information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui de nouveaux résultats issus d'un essai de phase 3, démontrant l'efficacité et le profil d'innocuité à long terme de Zeposia (ozanimod) chez les patients atteints de formes récurrentes de sclérose en plaques (SEP).



Dans l'étude, le traitement par Zeposia a démontré un faible taux de rechute annualisé de 0,098.



La progression confirmée du handicap sur trois et six mois était absente respectivement chez 82,8 % et 84,8 % des participants à l'essai.



'Ces données continuent de valider le rôle de Zeposia dans la gestion à long terme des formes récurrentes de sclérose en plaques, avec deux tiers des patients sans rechute après six ans de traitement', a déclaré Bruce Cree, chercheur de l'étude et professeur de neurologie clinique à l'Institut Weill des neurosciences de l'Université de Californie à San Francisco (UCSF).



' Ces résultats renforcent notre confiance dans Zeposia en tant qu'option thérapeutique importante pour les personnes vivant avec la maladie, soulignant son efficacité et sa sécurité au fil du temps', a-t-il ajouté.







Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE 0.00%