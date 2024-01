Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: résultat positif d'un essai de phase III information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 12:48









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé ce weekend les résultats d'un essai de phase 3 évaluant Opdivo (nivolumab) plus Yervoy (ipilimumab) par rapport à la chimiothérapie choisie par l'investigateur (mFOLFOX-6 ou FOLFIRI avec ou sans bevacizumab ou cetuximab) comme traitement de première intention pour les patients atteints d'un cancer colorectal métastatique (mCRC).



La double immunothérapie associant Opdivo et Yervoy a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative du critère d'évaluation principal de la survie sans progression (SSP), avec une réduction du risque de progression de la maladie ou de décès de 79% par rapport à la chimiothérapie.



Ces données de dernière minute ont été présentées lors du symposium 2024 sur les cancers gastro-intestinaux de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), le samedi 20 janvier.





