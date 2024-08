Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: rencontre avec la FDA autour d'Opdivo information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 10:37









(CercleFinance.com) - Bristol Myers fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis tiendra une réunion publique du Comité consultatif sur les médicaments oncologiques (ODAC) le 26 septembre 2024.



Dans le cadre de cette réunion, Bristol Myers Squibb rencontrera le Comité pour discuter des indications approuvées aux États-Unis pour les combinaisons à base d'Opdivo (nivolumab) dans le cancer gastrique (CG), le cancer de la jonction gastro-oesophagienne (CJGO) et l'adénocarcinome oesophagien (AO), ainsi que le carcinome épidermoïde oesophagien (CE).



'Nous sommes impatients de discuter plus en détail avec le Comité de l'importance des schémas thérapeutiques à base d'Opdivo en tant qu'options de traitement pour les patients appropriés atteints de cancers gastriques et oesophagiens', a déclaré le Dr Ian M. Waxman, vice-président, chef de programme mondial senior, développement tardif en oncologie chez Bristol Myers Squibb.



Pour rappel, l'Opdivo en combinaison avec une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine et de platine a reçu l'approbation complète de la FDA pour le traitement des patients adultes atteints de CG, de CJGO et d'AO avancés ou métastatiques en 2021.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 47,62 USD NYSE -1,69%