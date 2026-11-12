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Bristol Myers regroupe ses activités de R&D
information fournie par Zonebourse 12/11/2026 à 13:30

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Bristol Myers Squibb annonce que Cristian Massacesi prendra la direction d'une nouvelle organisation unifiée de recherche et développement (R&D), couvrant l'ensemble des étapes, de la recherche initiale au développement clinique, à compter du 1er janvier 2027.

Dans le cadre de cette transition, Robert Plenge restera au sein de BMS en qualité de conseiller jusqu'en mars 2027 afin d'assurer une passation de responsabilités harmonieuse, avant de quitter le laboratoire pharmaceutique.

À compter du début de l'année prochaine, l'organisation unifiée de R&D réunira les expertises scientifiques et cliniques du groupe au sein d'une même structure, renforçant ainsi la collaboration depuis la découverte de nouvelles molécules jusqu'à leur développement.

En associant les compétences de ses équipes, BMS explique qu'il entend accélérer la progression de son portefeuille de médicaments en développement, mieux cibler ses priorités et renforcer son engagement en faveur des patients.

"Cette organisation intégrée nous permettra d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents, de développer des compétences essentielles et de mieux intégrer les nouvelles technologies", ajoute le PDG Christopher Boerner.

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