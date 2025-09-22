 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bristol Myers prévoit de lancer son médicament contre la schizophrénie au Royaume-Uni en 2026
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 à 4)

Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré lundi qu'il prévoyait de lancer son traitement de la schizophrénie , Cobenfy, au Royaume-Uni en 2026 et que le prix serait similaire à son prix de liste aux États-Unis .

Le médicament est vendu au prix de 1 850 dollars par mois, soit environ 22 500 dollars par an aux États-Unis.

Bristol a déclaré qu'il prévoyait de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché pour Cobenfy à l'autorité britannique de réglementation des médicaments dans le courant de l'année, selon une procédure accélérée.

Le médicament a reçu l'approbation de la FDA américaine l'année dernière et est devenu le premier antipsychotique approuvé qui cible les récepteurs cholinergiques par opposition aux récepteurs dopaminergiques, qui ont longtemps été la norme de soins.

