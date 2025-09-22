Bristol Myers prévoit de lancer Cobenfy, un médicament contre la schizophrénie, au Royaume-Uni, en s'alignant sur le prix pratiqué aux États-Unis.

Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré lundi qu'elle prévoyait de lancer son médicament contre la schizophrénie, Cobenfy, au Royaume-Uni en 2026, et qu'elle souhaitait le vendre au même prix que son prix de liste aux États-Unis.

L'administration Trump a discuté avec les fabricants de médicaments des moyens d'augmenter les prix des médicaments en Europe et ailleurs afin de réduire les coûts des médicaments aux États-Unis, a rapporté Reuters plus tôt cette année en citant des sources .

"Nous sommes d'accord avec l'administration Trump pour dire que les autres pays doivent payer leur juste part," a déclaré Adam Lenkowsky, directeur de la commercialisation chez Bristol.

Contrairement aux États-Unis, où les forces du marché déterminent les prix des médicaments, les gouvernements européens négocient généralement directement avec les entreprises pour fixer les prix pour leurs systèmes de santé nationaux.

Le Cobenfy de Bristol est vendu au prix de 1850 dollars par mois, soit environ 22 500 dollars par an aux États-Unis.

Bristol a déclaré qu'elle prévoyait de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché pour le Cobenfy à l'autorité britannique de réglementation des médicaments dans le courant de l'année, dans le cadre d'une procédure accélérée.

Les investisseurs suivent de près les nouveaux produits de Bristol, notamment le Cobenfy et la thérapie cellulaire Breyanzi, afin d'évaluer s'ils peuvent stimuler la prochaine phase de croissance alors que les ventes des anciens traitements à succès diminuent.

Le Cobenfy a été approuvé par la FDA l'année dernière et est devenu le premier antipsychotique approuvé qui cible les récepteurs cholinergiques par opposition aux récepteurs dopaminergiques, qui ont longtemps été la norme de soins.

Bristol Myers a obtenu ce médicament, également connu sous le nom de KarXT, dans le cadre de son rachat de Karuna Therapeutics pour un montant de 14 milliards de dollars.

La société estime que la schizophrénie touche environ 1 personne sur 100 au Royaume-Uni. Ce trouble mental provoque des délires et des hallucinations persistants et altère considérablement la façon dont les patients perçoivent la réalité.

"Notre intention est de travailler avec le NICE et le NHS pour rendre ce médicament disponible, mais nous sommes prêts à prendre la décision difficile de nous retirer s'ils ne peuvent pas mieux reconnaître la valeur que notre médicament apporte aux patients et à la société," a déclaré Adam Lenkowsky lundi.

L'industrie pharmaceutique n'a pas mâché ses mots pour dénoncer ce qu'elle dit être le sous-investissement du Royaume-Uni dans les sciences de la vie et critiquant son système d'évaluation des médicaments, connu sous le nom de NICE.