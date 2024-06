Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: présente ses avancées en cancer du poumon information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 14:54









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), Bristol Myers Squibb a présenté les résultats de trois études (CheckMate -77T, CheckMate -816 et CheckMate -9LA) portant sur l'Opdivo (nivolumab) afin de traiter le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC).



'Ces études montrent l'impact de l'immunothérapie à des stades précoces et avancés de la maladie, notamment pour prévenir les récidives après chirurgie', indique le laboratoire.



Outre ces analyses, Bristol fait savoir qu'une étude de Phase 1/2 (TRIDENT-1) a montré qu'Augtyro (repotrectinib) continuait à produire des réponses durables chez les patients NSCLC ROS1-positifs après un suivi de trois ans.



Enfin, une autre étude de Phase 3 (KRYSTAL-12) a révélé que Krazati (adagrasib) améliorait significativement la survie sans progression par rapport au docétaxel chez les patients ayant un NSCLC muté KRASG12C.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 41.71 USD NYSE +1.41%