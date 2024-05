Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: présente plus de 130 études à l'ASCO information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 12:48









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb présente à l'ASCO et à l'EHA des données provenant de plus de 130 études sur 25 types de cancer et troubles sanguins graves.



Le groupe a annoncé la présentation des données de son portefeuille d'oncologie et d'hématologie lors de la réunion annuelle 2024 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) et du congrès hybride 2024 de l'Association européenne d'hématologie (EHA).



' Lors des réunions de l'ASCO et de l'EHA de cette année, nous avons l'occasion de partager des données sur l'ensemble de notre portefeuille d'oncologie robuste et différencié, y compris de nouvelles données provenant d'études pivots, des données qui renforcent l'impact à long terme de nos médicaments sur les patients et la science émergente dans le domaine de l'oncologie ', a déclaré Samit Hirawat, M.D., vice-président exécutif, directeur médical. Développement de médicaments, Bristol Myers Squibb.



' Nous nous concentrons sur l'avancement de la recherche essentielle dans les domaines de l'immuno-oncologie, de la thérapie ciblée, de la dégradation des protéines, de la thérapie cellulaire et de la thérapie radiopharmaceutique, le tout dans le but de fournir des options de traitement potentiellement transformatrices qui contribuent à fournir des avantages à long terme aux patients. '





