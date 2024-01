Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers:présente le traitement Opdivo à l'ASCO GU 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 13:17









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb présente à l'ASCO GU 2024 la recherche transformatrice dans le traitement des cancers génito-urinaires.



Le groupe présente la première présentation des résultats de l'essai de phase 3 CheckMate -67T avec formulation sous-cutanée de Opdivo (nivolumab et hyaluronidase).



Les données sur quatre ans de CheckMate -9ER et les données sans précédent sur huit ans de CheckMate -214 confirmeront des résultats durables avec Combinaisons à base d'Opdivo pour les patients atteints d'un carcinome à cellules rénales avancé.



Il s'agit de la première divulgation des résultats cliniques de l'essai de phase 1 avec BMS-986365 (CC-94676), le premier dégradeur dirigé par ligand des récepteurs aux androgènes de la société dans les tumeurs solides à partir de sa plateforme de dégradation de protéines ciblée, dans le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration.



' Ces résultats mettent en évidence à la fois le succès continu des combinaisons à base d'Opdivo dans les maladies métastatiques et nos contributions à l'avenir du traitement et de la recherche sur le cancer'.



Nous sommes particulièrement impatients de partager pour la première fois des données montrant le potentiel de notre formulation sous-cutanée d'un agent éprouvé et d'un nouveau mécanisme d'action dans un type de tumeur difficile à traiter - qui pourraient tous deux avoir un impact considérable sur les normes de soins existantes et l'expérience des patients ' a déclaré Samit Hirawat, M.D., vice-président exécutif et directeur médical du développement de médicaments chez Bristol Myers Squibb.







