Bristol Myers: présente des résultats positifs à l'ASCO GU

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que les données sur huit ans pour Opdivo (nivolumab) plus Yervoy (ipilimumab) continuent de démontrer le bénéfice de survie le plus long par rapport au sunitinib rapporté chez les patients atteints d'un carcinome rénal avancé ou métastatique non traité auparavant.



Les patients atteints d'un carcinome rénal avancé ou métastatique non traité auparavant et traités par Opdivo et Yervoy ont connu une réduction de 28 % du risque de décès par rapport au sunitinib huit ans après le début du traitement, quel que soit le groupe à risque



La combinaison de double immunothérapie a montré une survie améliorée et des réponses durables par rapport au sunitinib chez les patients à risque intermédiaire et faible, ainsi que chez tous les patients randomisés.



Les résultats actualisés de l'essai de phase 3 CheckMate -214 seront présentés lors d'une présentation orale à l'ASCO GU 2024.



' Non seulement nous constatons des avantages durables par rapport au sunitinib dans la population de critères d'évaluation primaires de patients à risque intermédiaire et faible, mais aussi dans la population d'intention de traiter à l'intention de traiter du critère d'évaluation secondaire clé, ce qui montre que cette combinaison de double immunothérapie peut potentiellement aider les patients à obtenir des résultats positifs à long terme, quel que soit le risque d'IMDC. ' a déclaré Nizar Tannir. M.D., F.A.C.P., professeur, Département d'oncologie médicale génito-urinaire, Division de médecine du cancer, Université du Texas, MD Anderson Cancer Center.





