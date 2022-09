Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Bristol Myers: présente 90 études au congrès parisien information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 12:41

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui la présentation de recherches scientifiques portant sur plusieurs tumeurs solides et illustrant l'étendue du programme de développement oncologique de la société lors du Congrès 2022 de la Société européenne d'oncologie médicale du 9 au 13 septembre à Paris. Plus de 90 études parrainées par Bristol Myers Squibb seront présentées.



' Les recherches renforcent la profondeur et l'étendue de notre programme de développement, qui couvre les stades précoces et avancés du cancer. Notre programme de recherche clinique et notre science transformatrice contribuent à améliorer les résultats à long terme pour les personnes atteintes d'un cancer ', souligne Samit Hirawat vice-président exécutif, directeur médical, Global Drug Development, Bristol Myers Squibb.



' Nous sommes impatients de partager nos données et d'échanger avec la communauté scientifique sur la façon dont le travail critique dans ce domaine peut continuer à améliorer la vie des patients ', poursuit-il.