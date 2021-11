Bristol Myers : présentation de plus de 80 études à l'ASH

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui la présentation de recherches portant sur un large éventail de maladies hématologiques lors de la 63e réunion annuelle et exposition de l'American Society of Hematology (ASH), qui se tiendra à Atlanta, en Géorgie, et de manière virtuelle, du 11 au 14 décembre 2021.

Les données de plus de 80 études seront présentées, y compris 23 présentations orales, mettant en évidence les principaux programmes de recherche et de développement dans les lymphomes, les leucémies, le myélome multiple et les maladies myéloïdes.

Le groupe va démontrer la force des plateformes thérapeutiques innovantes qui améliorent les résultats dans un large éventail de maladies hématologiques.

'Notre présence à l'ASH poursuit notre engagement de longue date envers l'hématologie et souligne le potentiel de nos plateformes de recherche innovantes pour offrir de nouvelles options de traitement significatives aux personnes ayant des besoins non satisfaits vivant avec des maladies hématologiques', a déclaré Samit Hirawat, M.D., vice-président exécutif, directeur médical, développement mondial des médicaments, Bristol Myers Squibb.