Bristol Myers: nouvelle approbation de la CE pour Opdivo

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce avoir reçu l'approbation de la Commission européenne (CE) pour Opdivo, en association avec cisplatine et gemcitabine, pour le traitement de première intention des adultes atteints d'un carcinome urothélial non résécable ou métastatique.



Cette décision se fonde sur les résultats de l'essai de phase III CheckMate -901, qui a démontré des améliorations statistiquement et cliniquement significatives de la survie globale et de la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie seule.



Cette approbation d'Opdivo en association pour le traitement de première intention des adultes atteints de carcinome urothélial non résécable ou métastatique est valable dans les 27 États membres de l'UE, ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.





