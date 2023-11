Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers: le nouveau CEO élu président du conseil information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que son conseil d'administration a élu à l'unanimité Christopher Boerner au poste de président du conseil d'administration, à compter du 1er avril 2024, succédant à Giovanni Caforio qui prendra alors sa retraite.



Christopher Boerner a été nommé vice-président exécutif et directeur opérationnel du groupe pharmaceutique le 26 avril. Il a alors aussi été choisi pour prendre les fonctions de directeur général (CEO) à compter de ce 1er novembre.





