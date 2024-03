Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: la FDA approuve Breyanzi pour la leucémie information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 10:53









(CercleFinance.com) - La FDA des États-Unis approuve Breyanzi ® de Bristol Myers Squibb en tant que première et seule thérapie par cellules CAR-T pour les adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) ou de lymphome à petits lymphocytes (SLL) récidivante ou réfractaire.



Dans le cadre de l'étude TRANSCEND CLL 004, le premier essai pivot multicentrique visant à évaluer une thérapie par cellules CAR-T chez des patients atteints de LLC ou de LLC récidivante ou réfractaire, 20 % des patients traités par Breyanzi ont obtenu une réponse complète (RC) avec une durée médiane de RC non atteinte, ainsi qu'un profil d'innocuité établi.



' Les thérapies cellulaires CAR-T représentent une option de traitement transformatrice pour les patients atteints de certains types de cancers du sang ', a déclaré Bryan Campbell, vice-président principal, responsable commercial, thérapie cellulaire, Bristol Myers Squibb.



' Pendant des années, les tentatives d'apporter d'autres thérapies à base de cellules CAR-T aux patients atteints de LLC ou de SLL récidivante ou réfractaire se sont heurtées à des difficultés et n'ont rencontré que peu de succès. Avec l'approbation de Breyanzi en tant que premier CAR T pour la LLC ou la LLC récidivante ou réfractaire, nous sommes maintenant en mesure d'offrir à ces patients une option personnalisée, tout en élargissant l'accès au plus large éventail de tumeurs malignes à cellules B, afin de répondre à ce besoin critique non satisfait.





