Bristol Myers: l'ex-CEO d'Agilent rejoint le conseil

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb indique que son conseil d'administration a coopté Michael McMullen, élection qui prendra effet à compter du 1er juillet et portera à 11 le nombre de ses membres. Administrateur indépendant, il sera membre du comité d'audit.



Michael McMullen a occupé de 2015 à 2024 le poste de CEO d'Agilent Technologies dont il 'a dirigé la transformation en une société leader sur le marché des sciences de la vie et du diagnostic, et a presque triplé sa capitalisation boursière', selon Bristol Myers.





