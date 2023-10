Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers: l'EMA va étudier un protocole incluant Opdivo information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 12:37









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui que l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait accepté d'étudier sa demande d'association d'Opdivo (nivolumab) et de chimiothérapie à base de cisplatine comme traitement de première intention des patients adultes atteints de carcinome urothélial non-résécable ou métastatique.



S'appuyant sur les résultats positifs d'un essai de phase 3, l'EMA a décidé de lancer sa procédure d'examen centralisé.



S'il était approuvé, ce schéma thérapeutique serait la première association immunothérapie-chimiothérapie approuvée pour le traitement de première intention du carcinome urothélial non traité, non-résécable ou métastatique dans l'Union européenne, précise le laboratoire.





