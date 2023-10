Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bristol Myers: fourchette-cible de BPA resserrée en hausse information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 14:01









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Bristol Myers Squibb resserre à la hausse sa fourchette-cible de BPA ajusté à entre 7,50 et 7,65 dollars (et non plus de 7,35 à 7,65 dollars) pour une baisse des revenus toujours attendue dans le bas de la plage à chiffre.



Pour son troisième trimestre 2023, le laboratoire pharmaceutique publie un BPA ajusté accru de 1% à deux dollars, pour des revenus en baisse de 2% à un peu moins de 11 milliards (-3% hors effets de changes) du fait de moindres ventes de Revlimid.



'Nous restons concentrés sur l'accélération de la performance commerciale, l'avancement de notre pipeline et l'exploitation de notre flexibilité financière pour saisir des opportunités de développement commercial', commente le COO Christopher Boerner.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE -3.67%