Bristol-Myers : fourchette cible de BPA relevée pour 2020

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de résultats trimestriels de bonne facture, Bristol-Myers Squibb relève sa fourchette cible de BPA ajusté pour 2020, l'anticipant désormais entre 6,10 et 6,25 dollars, et non plus entre six et 6,20 dollars.

Le laboratoire pharmaceutique annonce avoir engrangé sur son deuxième trimestre un bénéfice par action (BPA) ajusté en croissance de 38% à 1,63 dollar, dépassant ainsi d'une quinzaine de cents l'estimation moyenne des analystes.

Ses revenus sont restés stables en pro forma à 10,1 milliards de dollars sur la période, malgré un impact négatif de la pandémie de Covid-19, et sa marge brute s'est améliorée de 4,8 points à 73,4%, principalement grâce au mix produit.