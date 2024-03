Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: finalise l'acquisition de Karuna Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 13:51









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb finalise l'acquisition de Karuna Therapeutics, renforçant ainsi son portefeuille de neurosciences



KarXT, l'actif principal de Karuna, est un traitement potentiel de premier ordre pour la schizophrénie avec un potentiel de ventes de plusieurs milliards de dollars dans de multiples indications



' Nous sommes ravis d'élargir notre portefeuille de neurosciences en accueillant Karuna au sein de Bristol Myers Squibb ', a déclaré Chris Boerner, Ph.D., président-directeur général de Bristol Myers Squibb.



' Il est important de noter que cette transaction s'aligne sur notre engagement à renforcer le profil de croissance de BMS au cours de la seconde moitié de la décennie et au-delà. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe talentueuse de Karuna pour offrir KarXT aux patients atteints de schizophrénie plus tard cette année '.





