Le laboratoire pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé mercredi que son médicament oral Sotyktu avait atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase avancée mené chez des patients atteints de lupus érythémateux disséminé, mais qu'il ne l'avait pas atteint dans un autre essai.

Dans l'essai concluant, une proportion nettement plus élevée de patients sous Sotyktu a présenté une réduction de l'activité de la maladie après 52 semaines par rapport à ceux ayant reçu un placebo, a indiqué la société.

Le lupus érythémateux disséminé est une maladie auto-immune chronique pouvant entraîner de la fatigue, des douleurs, une inflammation et des lésions organiques

Le médicament a également permis une amélioration de plusieurs autres paramètres, notamment la réponse au traitement, la capacité de certains participants à réduire leur consommation de stéroïdes et la fatigue rapportée par les patients

Cependant, dans un autre essai de phase avancée conçu de manière similaire, Sotyktu n’a pas atteint son objectif principal

Bristol Myers a expliqué que ce résultat avait été influencé par un taux de réponse plus élevé chez les patients recevant le placebo que lors de la première étude

Le médicament a été globalement bien toléré dans les deux essais, les résultats en matière de sécurité étant cohérents avec son utilisation dans le psoriasis et l’arthrite psoriasique, a précisé Bristol Myers

Sotyktu est autorisé aux États-Unis chez les adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère et d’arthrite psoriasique active