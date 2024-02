Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: examen prioritaire en cancer colorectal information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce que la FDA des États-Unis a accepté de procéder à un examen prioritaire pour une demande supplémentaire de nouveau médicament concernant son Krazati (adagrasib).



Cette demande porte sur ce produit en association avec le cetuximab comme option de traitement ciblé chez les patients atteints d'un cancer colorectal localement avancé ou métastatique avec mutation KRAS G12C précédemment traité.



La FDA a fixé une date cible d'action au 21 juin pour cette demande, qui repose sur les résultats de l'étude de phase 1/2 KRYSTAL-1, essai ayant montré que Krazati était bien toléré et offrait une activité clinique prometteuse chez les patients concernés.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU NYSE +0.90%